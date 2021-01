Homens são resgatados após se perderem em floresta de Sonora

As vítimas estavam bem, apesar de debilitadas

Bombeiros de Coxim resgataram três homens, na madrugada de domingo (10), que haviam se perdido numa mata durante coleta de pequis na zona rural de Sonora. As informações são do site do interior Idest.

Segundo o 5° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, os homens se perderam no fim da tarde de sábado (09). A equipe chegou ao local por volta das 22 horas e realizaram uma busca primária no perímetro utilizando sirene, fogos de artifício e apito para direcionar as vítimas.

Em seguida, os bombeiros, com uso do GPS e aplicativos, adentraram à mata realizando uma busca em forma de quadrante cobrindo uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados. Às 04h45, ao clarear do dia, iniciaram novas buscas e orientação por meio de sirene e apito, quando por volta das 07h20, a equipe ouviu gritos que os direcionaram.

Às 07h30 às as vítimas conseguiram chegar até os bombeiros. Os mesmos passaram noite na mata, e ao amanhecer se orientaram pela sirene da viatura de resgate dos Bombeiros.

A situação foi agravada pela chuva, frio e por uma das vítimas ser diabética. No momento do resgate todas as vítimas aparentavam estar bem, apesar de debilitadas.