Ford anuncia fim de produção no Brasil após “perdas significativas”

A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) o encerramento da fabricação de veículos no Brasil por “perdas significativas” nos últimos anos. A medida fechará as fábricas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da Troller (Horizonte, CE) ao longo de 2021. Aproximadamente 5.000 empregos podem ser comprometidos.

O anúncio disse que a pandemia de covid-19 amplia e persiste capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, “resultando em anos de perdas significativas”. A companhia manterá no Brasil a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas.

De acordo com a fabricante de veículos, a empresa continua comprometida com os consumidores no Brasil com a nova picape Ranger, a Transit e outros modelos. Há planos também de lançar automóveis elétricos.

A Ford afirmou que vai manter a assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes no Brasil e na América do Sul. A empresa também manterá o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas, em Tatuí (SP), e sua sede regional em São Paulo.

