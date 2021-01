Motorista perde a vida em colisão na Avenida Salgado Filho

Marcos Santos da Costa, de 52 anos, perdeu a vida após uma colisão no final da noite de ontem (10). O acidente envolveu dois veículos no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes, Bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Marcos conduzia o Chevrolet Classic pela Avenida Salgado Filho, quando o carro foi atingido na lateral por um veículo Chevrolet Prisma, que era conduzido por um homem, de 38 anos, acompanhado de duas passageiras.

No registro, não há informação de qual dos motoristas pode ter avançado o sinal. Contudo o motorista do Prisma apresentava sinais de embriaguez e dentro do carro que ele dirigia foram localizadas latas e garrafas de cerveja. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Diante colisão o SAMU foi acionado, mas ao chegar no local, Marcos já estava morto. Os carros ficaram danificados e foram levados para o pátio do Detran. Já o condutor do carro que bateu no veículo da vitima, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro como suspeito da morte. Por fim o caso será investigado como morte a esclarecer.