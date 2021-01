Mesmo sem retorno esperado, governo manterá apoio

Fundesporte cobra devolução de parte da verba de 2020 por desistência de times

Saída de clubes em plenas quartas de final, desclassificação do Operário, são situações que afetam o retorno esperado pelo governo do Estado, principal patrocinador do Campeonato SulMato-Grossense. A afirmação é do diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda, em entrevista por telefone.

Para o dirigente, o futebol estadual profissional não mostrou sinais de crescimento nos últimos anos, e os clubes seguem em dificuldades administrativas. No entanto, afirma que a verba para 2021 está garantida. Se não houver as tradicionais mudanças na tabela por parte da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), o torneio deste ano começa no fim de fevereiro.

“O governo do Estado faz este apoio ao futebol profissional esperando o retorno em termos de desenvolvimento do nosso futebol. Realmente, a gente não tem observado isso nos últimos anos. Em que pese a gente ter reformulado o convênio, garantido o apoio direto aos clubes, às despesas do clube. É uma forma de ajudar os clubes que realmente é quem faz o futebol no Estado”, falou Marcelo Miranda, na quinta-feira (7).

O apoio ao campeonato foi iniciado há 20 anos e seguiu bancado por todas as administrações que passaram pelo governo estadual. “A gente não espera o retorno de mídia, qualquer coisa nesse sentido. E, a gente não tem observado um crescimento do nosso futebol profissional. Muito pelo contrário”, afirma Miranda.

Para o diretor-presidente, o amadorismo ainda é evidente. “A cada ano que passa, os clubes se encontram em dificuldade cada vez maior. Uma dificuldade administrativa, de organização, em que pese ter várias pessoas apaixonadas, que se dedicam muito ao futebol. Acredito que não houve o desenvolvimento, o profissionalismo que a gente esperava que acontecesse”, argumenta. “O exemplo é essa desclassificação [do Operário, eliminado por escalar jogador de forma irregular], essas desistências que tiveram [Corumbaense e Maracaju] no campeonato”, completa.

(Texto: Luciano Shakihama)

