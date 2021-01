Petrobras reabre programa de demissão voluntária

A Petrobras reabriu no começo de 2021 o PDV 2019 –programa de demissão voluntária que havia sido encerrado há 6 meses. A empresa disse que atendeu a um pedido dos trabalhadores ao reabrir o programa. Mas a iniciativa foi criticada por sindicatos.

O PDV 2019 é um dos 3 programas de demissão voluntária lançados pela atual gestão da Petrobras. Abrange o maior número de funcionários aptos a aderir. É destinado a empregados que recebem aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e cujo início do benefício tenha sido até 12 de novembro de 2019.

Em 2020, mais de 10.000 funcionários se registraram no PDV, valor que corresponde a 22% do total de trabalhadores da empresa. De acordo com a Petrobras, essa redução implicaria o corte de US$ 800 milhões por ano.

A FUP (Federação Única dos Petroleiros) acusou a estatal de comprometer a segurança e qualidade dos trabalhos ao manter um efetivo de funcionários inferior ao necessário.

“Contradizendo os próprios estudos, a realidade da companhia é de falta de um quadro efetivo com o número mínimo de trabalhadores para que seja garantida a segurança dos funcionários, da comunidade em torno às unidades e da própria empresa, algo já denunciado pelos trabalhadores do Sistema Petrobras”, lê-se em texto divulgado no site da federação.