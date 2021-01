Início de janeiro já registra 9.004 casos do novos da COVID-19 e 152 mortes

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou hoje (9) mais 1.111 novos casos positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. O total de casos em todo o Estado passa agora para 142.765.

Também foram registrados 14 novas mortes em oito municípios. Número total de perdas já alcança a triste marca de 2.525 vítimas.

Neste início de janeiro já foram confirmados 9.004 exames positivos e 152 mortes.

As cinco cidades com maior número de casos são: Campo Grande com +296; seguida de Dourados com +207; Corumbá +74; Maracaju +59 e Três Lagoas +47.

No dia de hoje 11.838 pacientes se encontram em isolamento domiciliar. Estão hospitalizadas 589 pessoas, sendo 319 em leitos clínicos (197 públicos e 122 particulares) e 270 em leitos de UTI (181 públicos e 89 privados).

A ocupação de leitos nas cinco macrorregiões do Estado é a seguinte: Campo Grande – 87%; Dourados – 78%; Três Lagoas – 60%; Corumbá – 37%.