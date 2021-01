Homem mata namorado à facadas durante briga

Discussão entre namorados acabou levando Gleidson Felipe da Silva, de 20 anos a ser morto pelo próprio companheiro. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8), no bairro Popular Velha em Corumbá, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo jornal local, o Diário Corumbaense, uma testemunha relatou que a vítima consumia bebida alcoólica com algumas pessoas desde seis horas da manhã. No fim da tarde, por volta das 18h, chegou do trabalho o companheiro dele, de 29 anos.

Pouco mais de uma hora e meia depois, houve uma discussão entre os dois que acabou na morte de Gleidson, que era conhecido como Gleidiane Alerquina. O autor, que foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, contou que a vítima pegou uma barra de ferro e o atingiu na região do abdômen e que em seguida, ele pegou uma faca e o golpeou quatro vezes no tórax.

Gleidson ainda conseguiu ir até a casa de uma testemunha pedir ajuda, mas desmaiou logo que chegou. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar foram chamadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.