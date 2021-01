Flordelis terá documentário feito por produtora dos EUA

A parlamentar quer que Kim Kardashian conheça seu caso

Desde a última segunda-feira, 4, uma equipe norte-americana segue todos os passos de Flordelis. A pastora e deputada terá sua história contada também nos Estados Unidos. Dos seis projetos que estão em andamento para registrar a biografia da mulher que adotou 55 filhos e hoje é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, este é o único que tem a participação direta de Flordelis.

Ainda não há confirmação de onde será exibido o documentário, que deverá ser negociado com plataformas de streaming e distribuidoras após sua conclusão. A ideia, porém, é ter uma narrativa semelhante ao do “American crime story”, que em sua primeira edição dissecou a história de O.J. Simpson, craque do futebol americano, que foi acusado de matar a mulher e inocentado após mais de 300 dias de julgamento.