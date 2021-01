Exclusiva! Com vereador Coronel Alirio Villasanti

Natural de Porto Murtinho, o vereador Coronel Alirio Villasanti construiu carreira na área de Segurança Pública com passagens pelo DOF, Garras e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). O vereador concorreu às eleições municipais de 2020 filiado ao Partido Social Liberal (PSL) onde recebeu 1.954 votos.

O Estado Online: Como foi a sua trajetória até chegar aqui?

Villasanti: Entrei muito jovem na Polícia Militar, fui fazer academia no Rio Grande do Sul e fiquei lá quatro anos. Minha vida toda foi dentro da corporação, voltada especificamente para as unidades operacionais. Eu servi em Dourados, Bela Vista, Corumbá, Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e na Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), na época que era integrada à Polícia Civil e Militar. Servi aqui durante quatro anos no Batalhão de Trânsito, então, a minha vida foi voltada à questão corporativa. Nos últimos anos represento a associação dos oficiais a nível estadual, sou presidente da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AOFMS) e atualmente exerço a função até maio do ano que vem. Tenho também essa luta classista, aliada à questão profissional, e isso possibilitou conhecer como funciona a Assembleia. Eu participo do fórum de servidores, sou um dos coordenadores e diretores da Federação Nacional dos Oficiais de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme) que congrega todos os oficiais do Brasil. Em função dessa experiência classista, dessa indignação, diria até com algumas questões que entendemos como incorretas na política, resolvi entrar e participar das eleições. Felizmente obtivemos sucesso agora com a eleição para vereador.

O Estado Online: Sua postura crítica cativou as pessoas a votarem em você?

Villasanti: Acredito que sim, nós temos uma trajetória pautada sempre na ética e integridade. Passei por vários locais na Capital e no interior do Estado sempre buscando fazer um bom trabalho.Trabalhei em locais emblemáticos na segurança como o DOF, comandei três anos o batalhão de Corumbá que é uma região complexa nos crimes transnacionais, fronteiriços, onde o tráfico de drogas é bem acentuado. Além disso, atuo nessa área de educação, tanto internamente dentro da minha corporação como instrutor, quanto fora dela. Tenho esse foco na educação porque é possível melhorar a segurança interagindo com a comunidade. Acredito que essa credibilidade da minha carreira, penso eu com toda humildade e respeito, proporcionou que eu tivesse uma votação que pudesse me eleger.

O Estado Online: Como transcorreu a sua campanha?

Villasanti: Na campanha apresentamos um currículo baseado nos princípios do liberalismo econômico, cristãos, da seriedade, ética e comprometimento na política. Falamos sobre desempenhar um trabalho técnico e sobre os bairros que podem nos ajudar com as demandas. Vamos fazer um trabalho focado nessas questões, então apresentamos propostas plausíveis, não inventamos nada que não fosse exequível. Além disso, falamos que o principal papel do vereador como porta-voz do cidadão é fiscalizar licitações, contratos, atividades exercidas pelo poder executivo e as condições de trabalho do servidor.

O Estado Online: O senhor esperava receber todos aqueles votos?

Villasanti: Eu esperava um pouco mais, pois como candidato a deputado estadual em 2018 obtive cerca de 3.500 votos apenas em Campo Grande. Porém, vi que teve quase 30% de abstenção, então dentro desse cenário atingimos aquilo que era possível em função da situação da pandemia. De qualquer forma não me decepcionei, o importante é se eleger.

O Estado Online: Na Câmara Municipal quais são as principais propostas que o senhor planeja apresentar?

Villasanti: Quero trabalhar com prioridade duas questões, sendo a primeira a segurança pública, que é uma área onde posso levar um pouco da minha experiência, conhecimento e atender o que as pessoas têm pedido. A segunda é a saúde que me preocupa bastante não só devido a pandemia, mas por uma série de fatores como falta de estruturação e investimento. Por isso, temos que reestruturar a saúde para prestar um serviço de melhor qualidade. Paralelo a isso, outra questão que quero priorizar é a do transporte público, trazer essa discussão, buscar soluções, visando sempre melhorar. Aliado a isso, posso trazer minha experiência de quando comandei o Batalhão de Trânsito, onde criamos o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) que agrega cerca de 30 órgãos e entidades que discutem esse assunto.

O Estado Online: Quais os principais desafios que acredita enfrentar?

Villasanti: Eu acho que por ser um colegiado é preciso buscar sempre o caminho do diálogo, ele deve ser sempre preponderante. Sempre fui combatível, tanto na minha vida profissional como classista, eu me posiciono tecnicamente e me declaro independente. O que for bom para o município vamos aplaudir e o que entendermos como incorreto, seremos combativo. Irei embasar as minhas falas e posições dentro da técnica e com estudo prévio para que eu não possa falar coisas que não refletem a realidade.

O Estado Online: O que os eleitores podem esperar do senhor?

Um vereador que pauta sua conduta baseada em tudo que realizei durante minha trajetória pessoal e profissional, combativo e que fiscaliza. É isso que podem esperar, um vereador independente com oposição responsável e não de denuncismo que não é o meu perfil.

(Jessica Vitória com Dayane Medina)