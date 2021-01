Comércio do PY melhorou 50% na última quinzena de dezembro

Mesmo com o dólar nas “alturas”, custando R$ 5,39, o movimento do comércio na fronteira do Brasil com Paraguai aumentou em 50% nos últimos 15 dias de dezembro, se comparado com o mês de novembro. É o que

informa o presidente da Câmara do Comércio de Pedro Juan Caballero, Victor Hugo Barreto. A elevação também chama atenção pelo cenário caótico vivenciado no ano passado sobre a reabertura das fronteiras.

Das 500 lojas que Pedro Juan Caballero tem, 425 já estão com as portas abertas. Em setembro do ano passado, apenas 300 estabelecimentos estavam funcionando mesmo sem autorização. No entanto, mesmo com essa movimentação expressiva, Barreto acredita que a economia só vai se normalizar no segundo semestre deste ano.

“Não temos o valor total, mas nos últimos 15 dias o movimento aumentou bastante. A gente pode falar que teve um aumento de novembro para dezembro de 50% no movimento. Apesar disso, a economia está fraca ainda. Acho que no segundo semestre as coisas vão se ajeitando. O dólar está muito alto em relação ao real e isso atrapalha bastante também”, ressalta.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital