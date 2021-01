Você sabe o que são as especialidades veterinárias?

Medicina veterinária conta com mais diversas especialidades para o tratamento dos pets

O mundo da medicina veterinária tem evoluído e oferece uma série de recursos para os cuidados com os animais. Assim como os seres humanos recebem atendimento de médicos especialistas em determinada área, o universo pet também oferece profissionais capacitados em problemas específicos de saúde.

Segundo a médica-veterinária, Roberta Santos, o tratamento especializado é benéfico para os pacientes. “Acredito que a medicina veterinária tem evoluído muito com as especialidades e essa evolução oferece uma melhor qualidade de vida para os animais”, ressaltou.

Esses especialistas são médicos-veterinários que se dedicam a estudar por mais alguns anos sistemas, órgãos e doenças específicos. Roberta afirmou que, atualmente, existem profissionais especializados para quase todas as áreas, como nefrologista, dermatologista, oftalmologista, cardiologista, endocrinologista, ortopedista, neurologista, intensivista, anestesista, oncologista, nutrólogo e patologista.

O clínico geral é o primeiro médico-veterinário que o tutor deve buscar quando o pet está com suspeita de alguma doença, se houver a necessidade, o paciente é encaminhado para um especialista. “Normalmente é o clínico geral que deve indicar essa necessidade. Deve-se procurar [pelo especialista] pois a capacidade de diagnóstico e a chance de sucesso no tratamento é muito maior quando tratada com um profissional especializado”, explicou Santos.

Roberta é médica-veterinária há seis anos e decidiu se especializar em endocrinologia veterinária. “O profissional especializado em endocrinologia veterinária estuda as funções e doenças que acometem o sistema endócrino, que é um sistema composto por glândulas que secretam hormônios que agem em várias células do corpo”, disse.

Conheça algumas das especialidades veterinárias

Anestesiologia

O profissional em anestesiologia veterinária é essencial para a realização de procedimentos cirúrgicos. O anestesista é capacitado para a aplicação de anestesias durante cirurgias. Além de acompanhar

e monitorar o paciente.

Dermatologia

Os dermatologistas veterinários são indicados para o tratamento de pele nos animais, principalmente para alergias.

Oftalmologia

O médico-veterinário especializado em oftalmologia veterinária é responsável em tratar dos olhos dos animais e suas particularidades.

Cardiologia

A cardiologia veterinária, assim como na medicina humana, é o ramo que cuida do coração e do sistema circulatório dos animais.

Nutrologia

Os profissionais especialistas em Nutrologia são responsáveis por balancear a alimentação de acordo com a necessidade de cada pet.

(Texto: Marina Ostemberg)