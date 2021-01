Pátio Central Shopping: Programação para as férias começa amanhã

“Vem Brincar no Pátio”, segue até o dia 16 de janeiro, no Pátio Central Shopping, com muitas oficinas criativas

O ano está só começando e com as crianças em casa os pais colocam a criatividade em destaque para pensar em programas que unam o útil ao agradável: divertir os pequenos, sem gastar muito.

Pensando nisso, o Pátio Central Shopping realiza, até o dia 16 de janeiro, a programação especial do “Vem Brincar no Pátio”, com oficinas cheias de diversão, em um espaço lúdico montado na Praça de Eventos.

Em toda a programação, elaborada pelo Tio Pantanal (grupo com grande expertise em brincadeiras sensoriais e atividades voltadas para o desenvolvimento dos pequenos), as atividades foram pensadas com foco nos estímulos para os pequenos, que durante todas as tardes, podem participar de oficinas criativas, além de fazer pintura facial e até ficar com o cabelo colorido. As vagas são limitadas por oficina para que assim possamos executar todos os protocolos de biossegurança para manter a brincadeira segura e divertida.

As oficinas serão acompanhadas por monitores, para garantir a diversão dos pequenos e a tranquilidade dos pais, que devem ficar presentes, enquanto as crianças participam. As atividades serão realizadas na Praça de Eventos do Shopping, no 1º piso, sempre das 11h às 12h e das 13h às 16h e são gratuitas!

Serviço

A programação do “Vem Brincar no Pátio”, segue até o dia 16 de janeiro, sempre das 11h às 12h e 13h às 16h e é gratuita. Para participar, basta que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis.

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1380, Centro de Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 20h.

