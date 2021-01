Menino leva golpe ao comprar iPhone e reconhece culpado no Shopping

João Pedro Martins, de apenas 11 anos, levou um duro golpe ao tentar comprar um celular iPhone 7 no início de dezembro, em Campo Grande. Na época, o garoto fez uma rifa do videogame que tinha e, com ajuda dos pais, reuniu o total de R$ 900 para adquirir o aparelho.

A mãe, Luciene Soares Martins, 35, conta que o filho foi cuidadoso na pesquisa e acabou fazendo contato com um anunciante, dentro de um aplicativo de vendas, que oferecia o produto com nota fiscal, carregador e fone de ouvido originais. “Entramos em contato com o rapaz do anúncio pelo WhatsApp e ele veio até nossa casa entregar o celular”, relata.

No entanto, quando o jovem chegou na casa de Luciene, ela pressentiu que algo estava errado. O vendedor estava com o celular e o carregador na mão e disse que depois enviaria a nota por e-mail.

“Eu comecei a questioná-lo que o aparelho que levou não era o apresentado na internet e disse que não aceitaria fechar negócio sem o documento. Ele ficou bastante agitado e tentava mostrar que estava tudo bem. Em um determinado momento, ele colocou a mão no ombro do me filho e tive certeza de que era um golpe. Por medo dele fazer alguma coisa ruim conosco, paguei e deixei que fosse embora”, desabafa.

Segundo a mãe, João Pedro também percebeu o perigo da situação e ficou muito triste e assustado. “Ficamos arrasados, pois nunca imaginaríamos passar por uma situação como essa. Meu filho chorava de tristeza e até se culpava por ter fechado negócio com o estelionatário. Então eu disse para ele: ‘filho, reze para Deus e não fique magoado com o que aconteceu’.”

Luciene conta que registrou Boletim de Ocorrência sobre o caso e contou a história para uma vizinha, Miriam, que pediu autorização para publicar a história nas redes sociais.

Uma das mensagens foi feita por uma empresária de Campo Grande, que decidiu presentear João Pedro com um celular seminovo. “Ela entrou em contato comigo, por intermédio da minha vizinha. Me perguntou se era verdade, e quando confirmei, disse que ia presentear meu filho com o aparelho. O João Pedro ficou muito grato e combinamos de ir até um shopping da cidade para nos encontrarmos.”

O reencontro

No entanto, a maior surpresa aconteceu enquanto a família aguardava pela nova amiga. O garoto reconheceu o rapaz que havia aplicado o golpe, que passeava pelo estabelecimento comercial.

“Meu filho avisou meu marido quem era o estelionatário e foram atrás dele. Meu marido o chamou pelo nome e pediu que tirasse a máscara para confirmar quem era. O rapaz tentou dizer que era um engano, mas meu filho confirmou e então ele saiu correndo, com meu marido perseguindo e gritando ‘pega ladrão’. Com ajuda de populares conseguiram detê-lo e chamar a polícia”, relembra Luciene.

Antes de ser levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e ser indiciado por estelionato, o homem confessou o golpe e entregou R$ 500 em dinheiro, além de fazer transferência de mais R$ 400. Enquanto a família estava na delegacia, Luciene recebeu outra ligação, agora de um empresário que fez uma “vaquinha” para comprar um iPhone 7 novo e entregar ao menino.

“Pedi para meu filho falar com o moço e ele agradeceu e disse que já tinha ganhado outro e era o suficiente. Para nossa surpresa, o empresário disse que já tinha comprado o presente e iria entregar para ele, pois admirava muito a atitude e perseverança do João.”

A mãe finaliza o relato dizendo que só tem de agradecer a Deus, à amiga Miriam e aos empresários que doaram não apenas os celulares, mas amizade e carinho. “Eu acredito que recebemos um verdadeiro milagre, diante de tudo que nos aconteceu”, avaliou.

(Com informações: Uol Notícias)