Internado há dez dias, Pingo precisa de 5 mil para sobreviver

Internado desde o dia 30 do mês passado, Pingo Henrique, o Dálmata de 4 aninhos, precisa de ajuda e cuidados especiais na luta para conseguir sobreviver após passar por uma cirurgia de obstrução no canal urinário, ser diagnosticado com infecção grave, suspeita de tumor e doença do carrapato.

O quadro de saúde do pet é extremamente delicado e agora, a mãe do bichinho, a fotógrafa Ellen Chaves de 29 anos, corre contra o tempo para levantar o dinheiro necessário a fim de salvar a vida do filho de quatro patas. ” Até o momento nós só conseguimos pagar R$1.400,00 que foi o valor da cirurgia. Começamos uma campanha entre amigos e familiares e arrecadamos R$700,00 que está em crédito na clínica, mas ao todo, vamos precisar de 5 mil” explica.

Em meio ao desespero, Ellen pegou dinheiro emprestado com vários amigos e pede ajuda para quitar a dívida que inclui R$554,00 em remédios, R$ 2.995,00 em internação de pingo e mais o montante pago no ato da cirurgia, que também pegou emprestado de pessoas próximas. “Até ontem quinta-feira (7), minha dívida estava em R$ 2.995,00 no lugar onde ele está e não temos nenhuma previsão de alta, então esse valor tende a crescer. Neste momento nós contamos com doações de qualquer valor para salvar a vida do pingo” suplica.

Como ajudar:

Os interessados em contribuir podem doar fraldas, tapete higiênico ou também quantias em dinheiro pela conta do Banco do Brasil, agência: 2959-9. Conta Corrente: 37892-5. CPF: 04192793180. A transferência ainda pode ser realizada pelo pix que conta como chave o CPF: 04192793180 ou email: ellenchaves18@hotmail.com. Para entrar em contato é só ligar para o (67) 9 9229-7016.