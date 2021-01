Homem morre após ter convulsão em lotérica

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu no fim da manhã desta sexta-feira (8) em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, a vítima identificada por Antônio, morreu após ter uma convulsão em frente a uma lotérica localizada na Avenida Marcelino Pires, na altura da região da Cabeceira Alegre.

Equipe do 2°GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) esteve no local para atender Antônio, juntamente com profissionais de saúde do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ele chegou a receber os primeiros socorros e ser resgatado, mas acabou não resistindo.