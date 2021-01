Dourados se torna o 2º maior exportador de MS

Dourados ultrapassou Campo Grande e em 2020 assumiu a segunda posição entre os municípios que mais exportam em Mato Grosso do Sul. Dados da Balança Comercial compilados pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), mostram que o município passou a representar 11,9% de tudo o que o Estado envia ao exterior.

Fruto da política de desenvolvimento econômico, o aumento nas exportações é reflexo de investimentos privados que contribuem para diversificar a matriz econômica e agregar valor à matéria-prima local. Exemplo claro é a Coamo, inaugurada no fim de 2019, o Complexo Industrial é responsável pela produção de farelo e óleo de soja.

O resultado de um ano de produção da indústria pode ser verificado no balanço das exportações de 2020. No ano passado, Dourados aumentou em 2,734% o volume de farelo de soja exportado, além de 251% nas vendas externas de óleo de soja e de 53% na comercialização de soja ao exterior. Foram 32 mil toneladas de óleo de soja exportadas em 2020 contra 9 mil toneladas em 2019.

O farelo de soja saltou de 15 mil toneladas em 2019 para 435 mil toneladas em 2020 e as exportações de soja pelo município, que somavam 638 mil toneladas em 2019, atingiu a marca de 981 mil toneladas do grão enviadas ao mercado externo. No ano passado, Dourados também aumentou as exportações de carnes suína, bovina e de aves.