Butantan pretende dobrar produção da CoronaVac em maio

O Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina contra a covid-19 CoronaVac, estuda dobrar a produção de doses diárias do imunizante a partir do mês de maio. Atualmente, o órgão fabrica um milhão de frascos diários da vacina e o objetivo é que se produza dois milhões de doses por dia.

O instituto afirma ter duas linhas de produção de vacinas: uma é dedicada aos imunizantes contra o vírus Influenza e a outra está totalmente voltada para a vacina contra o novo coronavírus.

Até maio, é possível que o órgão consiga fabricar todas as doses programadas contra a Influenza. Se isso acontecer, os cientistas irão voltar as duas frentes de envasamento para o imunizante do laboratório Sinovac Biotech.

