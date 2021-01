Morre Alex Apolinário, 4 dias após parada em campo

O jogador teve a parada cardíaca aos 27 minutos da primeira etapa do duelo entre Alverca e UFC Almerim, domingo passado. Ele chegou a ser reanimado com ajuda de um desfribilador, e depois foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital local.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Alex Apolinário chegou ao Alverca no início de 2019. No Brasil, teve passagens por Cruzeiro, último clube que atuou no país, Botafogo-SP e Athletico-PR. Pelas redes sociais, os clubes prestaram homenagens ao jogador.

(Agência Brasil)