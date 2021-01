Mato Grosso do Sul perde 27 pessoas para a COVID-19

Cinco mortes foram em Corumbá

Mato Grosso do Sul teve mais 1.311 casos confirmados e 27 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas. Entre as novas vítimas estão duas corumbaenses, de 45 e 47 anos, que não resistiram ao coronavírus. A primeira tinha diabetes. A outra, hipertensão.

Corumbá teve cinco mortes pela doença. Campo Grande registrou 11. Dourados, quatro; e Maracaju, três. Amambai, Bataguassu, Ladário e Naviraí contabilizaram mais uma morte, cada.

Dos 2.486 óbitos pela COVID-19 no Estado, 44,4% são mulheres, 96% tem mais de 40 anos e 86% tinham alguma comorbidade como doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e obesidade, entre outras.

As informações estão no boletim divulgado nesta quinta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul acumula 140.463 casos confirmados e 2.486 mortes, 115 delas nos primeiros sete dias deste ano. E esses números ainda podem aumentar já que 6.571 casos aguardam encerramento pelos municípios.

Cumprem isolamento domiciliar, 12.562 pessoas contaminadas. Outras 576 estão hospitalizadas – 286 em leitos clínicos e 287 em UTIs. Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação de leitos é de 89%; em Dourados, de 81%; e em Corumbá, de 75%.

Em todo o país, 7.867.156 de pessoas foram contaminadas e 198.657 perderam a vida. Confira o boletim completo aqui.