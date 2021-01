Maraisa está solteira, cantora termina namoro após 2 meses

Maraisa não está mais namorando. Segundo informações do “Notícias da TV”, na manhã desta quinta-feira (07), a dupla de Maiara teria rompido com Artur Queiroz do Amaral após quase três meses de relacionamento, em dezembro.

O romance foi revelado publicamente em novembro do ano passado e o último registro público dos dois como casal aconteceu no fim do mesmo mês, quando ela recebeu uma indireta do ex, Fabricio Marques, já recuperado da covid-19.

Amigos próximos da cantora afirmam que o término aconteceu de forma “amigável e que os dois ainda trocam mensagens eventualmente”. Além disso, os dois continuam se seguindo pelas redes sociais.

(Purepeople)