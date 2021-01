Dia do Leitor: falta de acessibilidade é desafio para formar leitores

Em comemoração ao Dia do Leitor, nesta quinta-feira (07), uma pesquisa elaborada pelo Instituto Pró Livro e o Itaú Cultural, ressalta alguns dos entraves para se manter o hábito de leitura no país. De acordo com o estudo Brasil conta com 100,1 milhões de leitores, em um universo de mais de 200 milhões de habitantes, e esse grupo vem diminuindo com o passar do tempo.

A celebração é uma homenagem à fundação do jornal cearense O Povo, criado em 7 de janeiro de 1928 pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha. Conforme revela pesquisa da edição Retratos da Leitura no Brasil, a acessibilidade é um dos impasses para a leitura no Brasil, o qual livros se tornam artigos de luxo para os mais pobres. Tal lacuna importante no contato pessoa com livro, são os gibis ou histórias em quadrinhos, formato de leitura acessada por brasileiros pelo menos uma vez por semana.

A pesquisa mais recente do Instituto Pró-Livro e Itaú Cultural também mostrou que 2% dos entrevistados classificados como não leitores de livros informaram que a razão pela qual não leram nos últimos três meses foi porque têm problemas de saúde/visão. Entre os entrevistados qualificados como leitores, a pergunta não foi aplicada.

(Com informações: Agência Brasil)