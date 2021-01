Caixa credita R$ 36,5 bilhões do saque emergencial FGTS

Mais de 51,1 milhões de trabalhadores receberam o Saque Emergencial do FGTS até a última terça-feira (5). O total de pessoas contabiliza o pagamento de R$ 36,5 bilhões. De acordo com a Caixa, o total representa 96,6% do previsto.

A liberação do Saque Emergencial FGTS começou em junho de 2020, com base na Medida Provisória 946/20, que estabeleceu o valor de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS.

Em contrapartida, do total creditado, a Caixa registrou o retorno de R$ 12 bilhões para as contas do FGTS. O montante é referente aos recursos que não foram movimentados nas Contas Poupanças Sociais Digitais. Cerca de 19 milhões de trabalhadores preferiram não utilizar esses recursos e tiveram os valores retornados às suas contas de FGTS, devidamente corrigidos.

Outros 400 mil trabalhadores registraram o pedido formal para desfazer créditos automáticos realizados pelo banco, totalizando R$ 300 milhões também retornados ao FGTS por esse motivo.

Consulta

Os canais de atendimento para o Saque Emergencial FGTS são o App FGTS, fgts. caixa.gov.br, Central de Atendimento CAIXA 111 e Internet Banking CAIXA.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

