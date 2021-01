Bebê de um ano morre carbonizado durante incêndio

Um bebê de um ano morreu carbonizado durante um incêndio em cortiço, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram deslocadas para apagar o fogo no local. As chamas teriam começado no interior de um dos quartos do cortiço. As informações são do 1º Jornal, da Band.

Conforme a Polícia Militar, os pais da criança foram presos. As investigações apontam que os dois deixaram o local momentos antes, com outro filho do casal, uma menina de dois anos. Segundo vizinhos, o imóvel teve o fornecimento de energia elétrica cortado e o casal usava velas para iluminar o ambiente.

Ainda de acordo com testemunhas, o casal era usuário de drogas. A Polícia Militar localizou a mulher que foi presa após entregar a filha para parentes. O pai da criança também foi encontrado e detido. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba.

MSN Notícias