SES e Sejusp traçam estratégias para transportar vacinas de Covid-19

Representantes das Secretarias de Estado de Saúde (SES) e da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) estiveram reunidos nesta quarta-feira (6), para apresentação e alinhamento do Plano Estadual de Distribuição das Vacinas contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

A estratégia é estar preparado para que as doses da vacina possam chegar o mais rápido e de forma segura aos 79 municípios do Estado, assim que o Ministério da Saúde realizar dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI) a compra e distribuição aos estados.

Conforme o diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, o plano vai otimizar o tempo quanto a distribuição para dar início à vacinação. “Elaboramos esse plano para reduzir o tempo habitual que levaria para fazer a distribuição de todos os imunizantes com segurança para todos os municípios. O apoio das agências de segurança pública é importante, pois sabemos que é uma carga de alto custo e demanda.”

”Então, precisamos ter esse cuidado com a segurança deste transporte até os locais em que serão entregues as vacinas. O CBMMS emprega o Sistema de Comando de Incidentes, que é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros e eventos, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais” completa.

A diretora-geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, explica que o plano vai permitir que se tenha mais agilidade na distribuição dos insumos. “O apoio das forças de segurança do Estado será de extrema importância, seja para a segurança do transporte quanto para a logística. É importante que façamos as entregas o mais rápido possível, para atender os grupos prioritários que serão estabelecidos pelo Ministério da Saúde”.

Presente na reunião, o comandante-geral da Polícia Militar, Marcos Paulo Gimenez, ressaltou que desde o início da pandemia, a Polícia Militar nunca deixou de apoiar as ações realizadas pelo Governo do Estado. “Não será agora que vamos nos furtar. É muito importante para que haja esse trabalho em conjunto, até porque, é preciso garantir que essas vacinas cheguem até aos seus locais com segurança e com tranquilidade. Para a PM, é uma satisfação estar presente e apoiando a Secretaria de Estado de Saúde em mais uma demanda do Estado”.

Representando a Polícia Civil, o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Ivan Barreira, pontuou que a população está ansiosa pela chegada da vacina. “É importante para a comunidade e para a população. A Polícia Civil também ficou a cargo de fazer a distribuição em algumas áreas do Estado. Toda a sociedade está ansiosa pela vacina e creio que vai dar tudo certo, e logo todos estaremos imunizados e podendo retornar as nossas rotinas”.

Já a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destaca que cada ação realizada de forma conjunta, reflete de forma geométrica na vida das pessoas. “Mesmo que em um primeiro momento a gente esteja imunizando grupos prioritários, nós estamos imunizando a população e ajudando para que este vírus circule menos e transmite menos. Nós somos uma rede de apoio e desde a detecção precoce do vírus e até esse momento de vacinação, foi um grande aprendizado. E agradeço as forças de segurança, por colocar ‘anjos’ para nos auxiliar em mais este processo”.