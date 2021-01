Meia do River dispara contra o Palmeiras: “Placar exagerado”

Ignacio Fernández acredita que o time argentino foi melhor ao longo dos 90 minutos e merecia sorte

A semana promete ser pesada dentro do River Plate. Após o revés por 3 a 0 diante do Palmeiras, o time comandado por Marcelo Gallardo terá que buscar uma virada épica dentro do Allianz Parque para chegar a mais uma final de Libertadores da América.

Ignacio Fernández, um dos principais jogadores do time, acredita que o placar em Avellaneda foi exagerado e o River precisa trabalhar para corrigir seus erros com urgência.

“Nós cometemos muitos erros defensivos e quando chegamos no ataque não tomamos as decisões corretas para converter em gols. Só nos resta melhorar e criar chances para o segundo jogo”, afirmou, antes de completar:

“Acredito que o placar foi exagerado, pois nós colocamos em prática o nosso jogo e trabalhamos a bola. Eles (Palmeiras) fizeram o seu jogo, esperaram a hora certa e exploraram o contra-ataque. Foi o cenário ideal para eles, que conseguiram criar e construir o resultado”.

Palmeiras e River Plate medem forças na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na casa do Verdão.

(Com informações: Lance!)