Estado faz alerta sobre autenticidade do carnê IPVA 2021

Visando alertar a população sobre golpes de carnês do IPVA 2021, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), dá algumas dicas infalíveis para que seja possível atestar a autenticidade do canhoto de pagamento.

Para que os contribuintes possam se programar financeiramente, a notificação de pagamento do IPVA começa a ser postada no dia 07 de dezembro, isto é, chega à casa dos proprietários com cerca de um mês de antecedência. O carnê é único, independente da opção de pagar à vista ou em até cinco vezes. A intenção é simplificar o processo e facilitar o entendimento do valor por parte do proprietário do veículo.

A principal forma de conferir se a guia que você recebeu é de fato verdadeira leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto, conforme abaixo:

Na parte da frente, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Contém informações sobre a Notificação para pagamento do IPVA, prazo de impugnação, opções de pagamento do imposto, como obter segunda via da guia, onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar pagamentos em atraso e conferência da Guia de Recolhimento do IPVA.

Em seguida, estão as mensagens do Governo do Estado de MS. Logo abaixo, a identificação do contribuinte, com o endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue à guia. Para uso dos correios, há ainda uma janela que contém campos para justificar o motivo da não entrega da correspondência, bem como a data e assinatura do responsável.

O verso do documento é composto de sete canhotos, sendo um para pagamento de cada parcela, caso a pessoa prefira dividir o valor em até cinco vezes. O canhoto é composto dos campos: placa do veículo, data de vencimento da parcela, código do tributo que está sendo recolhido, código de barras, ano de referência do imposto (2021), número do documento (número interno de referência da SEFAZ-MS), valor da parcela a ser paga.

(Com informações: Portal MS)

