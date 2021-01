Dólar sobe a R$ 5,30 e Ibovespa supera 120 mil pontos

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (6), numa sessão volátil, com os mercados globais de olho na disputa pelas últimas cadeiras no Senado dos Estados Unidos e com os investidores também reagindo a comentários do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de que o país está “quebrado”.

A moeda norte-americana subiu 0,84%, cotada a R$ 5,3044. Na máxima da sessão, chegou a R$ 5,3588. Na mínima, foi a R$ 5,2332. Este é o maior patamar registrado pela moeda norte-americana desde 30 de novembro, quando o dólar fechou em R$ 5,346. Nesta quarta-feira (6), o Ibovespa supera a marca simbólica dos 120.000 pontos e se aproxima de renovar sua máxima histórica conquistada em 23 de janeiro de 2020, quando encerrou o pregão aos 119.527 pontos. Às 16h20 (Brasília), o índice avança 1,01% para 120.584 pontos, impulsionado pela expectativa de mais estímulos nos Estados Unidos e pelo bom desempenho das blue chips, principais ações da bolsa. Entre as principais contribuições positivas em pontos para o índice, aparecem as ações da Vale (VALE3), Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4). A petroleira segue impulsionada pela alta dos preços do petróleo e caminha para o seu oitavo pregão seguido de valorização. Veja mais.