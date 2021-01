Casal é executado na própria residência em Coxim

Um casal foi executado a tiros na noite de terça-feira (5), numa casa localizada na rua José Oliveira Santos, no bairro Senhor Divino, em Coxim. Carlos Alberto Ferreira, vulgo “Biguá”, e sua companheira, identificada como Lubiana, estariam dentro da residência quando outro casal chegou.

Segundo Edição MS, Biguá teria saído para atender as ‘visitas’ e foi alvejado por tiros. Ele ainda tentou correr, mas caiu morto na sala. A mulher que estava no quarto também foi baleada e morreu no local.

A suspeita é que o assassino tenha se passado por usuário de drogas para ir até a casa de Biguá comprar uma paradinha, encontrada na varanda da residência, onde os disparos começaram.

Depois de matar os dois, o casal deixou a residência andando. As polícias Civil e Militar trabalham no caso, assim como a Perícia. Biguá tem várias passagens pela polícia, já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas e deixou a prisão há aproximadamente um ano.