Capitólio é invadido por manifestantes a favor de Trump

A sessão para certificar a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, que estava acontecendo dentro do Capitólio, foi suspensa. E o governador de Washington D.C. determinou toque de recolher a partir das 18h (horário local).

Vários apoiadores de Donald Trump se juntaram na escadaria do Capitólio, em Washington DC, nos Estados Unidos para protestar sobre a realização da sessão de contagem e confirmação de Joe Biden como novo presidente dos EUA.

O objetivo da manifestação é mostrarem que não aceitam a vitória do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, em mais uma tentativa para evitar que o presidente eleito tome posse, no dia 20. Os manifestantes ocuparam mesmo as estruturas montadas para a cerimônia de inauguração de Biden.

Apesar do lockdown feito pelos policiais, diversos manifestantes conseguiram invadir o Congresso. Durante o protesto, os confrontos entre os manifestantes e as autoridades acabaram por obrigar à retirada de várias pessoas de escritórios do Capitólio.

Também os escritórios vizinhos foram evacuados no momento em que os confrontos se tornaram mais violentos com a polícia recorrendo a gás lacrimogênio e agressões, refere o Independent.

O jornal relata ainda várias tentativas de entrada no edifício que foram impedidas pelas autoridades. A multidão já teria conseguido passar quatro camadas de perímetros de segurança. Veja mais.

