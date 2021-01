Ambulância desaparecida é encontrada atolada em estrada vicinal

Após quase 24h desaparecida, a ambulância da Prefeitura de Aral Moreira foi encontrada atolada em uma estrada vicinal entre o município e Naviraí, nas proximidades de uma fazenda, na noite desta terça-feira (5). Segundo o site Dourados News, o veículo saiu às 23h36 da segunda-feira para transferir uma paciente com COVID-19, porém, não chegou ao destino.

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a estrada é uma rota alternativa, entretanto, devido às fortes chuvas pela região, ficou completamente intransitável. Um morador encontrou a ambulância atolada e entrou em contato com as autoridades.

O veículo era ocupado por quatro passageiros, entre eles, o motorista, uma enfermeira e a paciente que era transportada em situação de vaga zero para um hospital de Naviraí para tratamento do novo coronavírus.

Ainda de acordo com o site, um guincho do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) foi deslocado para ajudar no resgate.