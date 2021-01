Viva o Pantanal

Inspirada pelo bioma, Zanir Furtado investe na produção de bolsas de grife no interior do Estado

Um sonho que se transformou em realidade. O que pode parecer até clichê é bem mais do que isso. Sul-mato-grossense, a empresária Zanir Furtado resolveu investir na cidade natal e se inspirar nas belezas pantaneiras do Estado. Foi pelas mãos dela que MS ganhou a primeira fábrica de bolsas de couros, que leva o nome dela.

A coleção tem a cara da região pantaneira. Com estampas inspiradas na fauna e flora do bioma, as peças se transformam em modelos únicos, que têm o acabamento todo feito à mão. A fábrica foi instalada no município de Rio Negro, a 149 km da Capital.

Idealizadora do projeto, a empresária revela que, desde que começou a empreender, trouxe consigo a vontade de gerar renda e trabalho para a região. Hoje, moradora do Distrito Federal, Zanir conta que se planejou para criar o investimento de toda uma vida.

As bolsas são as primeiras inspiradas no bioma e produzidas na própria região pantaneira. O lançamento, realizado em dezembro de 2020, contou com 50 peças. “Para a inauguração, criei uma coleção cápsula, super exclusiva, com o melhor material e acabamento. Algumas peças são únicas e algumas bolsas foram compradas ainda na mesa de produção”, relatou.

Para este ano, Zanir prepara outras duas opções de lançamentos. A inspiração? Claro que a fauna pantaneira, mas com foco em duas aves. “Essa será uma homenagem a essas aves [que ainda não foram reveladas], com o objetivo de nos levar à reflexão sobre a importância da preservação, do cuidado com esse bioma tão fundamental para o planeta”, destacou.

Futuramente, a fábrica estuda trabalhar também com o couro do jacaré, avestruz e peixe, todos do Estado, e expandir a produção para acessórios, roupas, joias e calçados.

(Confira mais na página C1 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Funcionário de fazenda é preso por cultivar maconha