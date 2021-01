Janeiro já acumula 66 mortes por COVID-19 em Mato Grosso do Sul

Nos quatro primeiros dias do ano, Mato Grosso do Sul já soma 66 mortes por conta do coronavírus. O boletim epidemiológico desta terça-feira (5) apresentou novo recorde para registro em 24 horas. Foram notificadas 33 mortes que ocorreram no período de 30 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021. A atualização eleva o número total de mortes ocorridas no Estado para 2.431.

Das mortes que aparecem no boletim de hoje, 15 são de Campo Grande, três de Corumbá, três de Dourados, e dois de Amambai. Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Caarapó, Chapadão do Sul, Coxim, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, e Três Lagoas registraram uma morte cada.

Nos primeiros dias de 2021, o Estado já confirmou 3.809 pessoas infectadas pela doença. Nas últimas 24h a SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu a confirmação de 1.320 novos casos.

De 12.496 casos ativos da doença no Estado, 588 são pacientes internados em unidades hospitalares, 22 a mais que os indicadores apresentados ontem que apontava 566. Do total de internações, 300 são em leitos clínicos e 288 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).