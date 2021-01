Governo de SP receberá dados sobre eficácia da CoronaVac

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchte, confirmou nesta segunda-feira (04) que dados consolidados sobre a eficácia da CoronaVac serão apresentados até quinta-feira (07). A informação é necessária para o pedido de aprovação da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Ainda não sabemos a eficácia, mas sabemos que é superior a 50%, então a vacina funciona. Temos até o dia 7 para receber o percentual de eficácia do medicamento”, disse.

Desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, o imunizante é a principal aposta do governo de João Doria (PSDB) para controlar a pandemia do novo coronavírus. O Estado pretende iniciar a vacinação em 25 de janeiro, mas a data depende do aval da agência.

Os estudos do imunizante já foram concluídos no Brasil. Em 25 de dezembro, o Estado de São Paulo divulgou que a eficácia do produto varia de 50% a 90%. A Turquia, no entanto, anunciou que os testes feitos no país indicam que a CoronaVac tem eficácia de 91,25%.

“Temos mais de 10,8 milhões de doses de vacinas à disposição e já temos a logística de translado do medicamento. A princípio nosso programa se inicia no dia 25 [de janeiro]. Se nós tivermos a possibilidade de promover a distribuição de forma mais rápida, podemos antecipar esta data”, afirmou Gorinchteyn.

(Com informações: Poder360)