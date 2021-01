Dólar volta a cair levemente e fecha a R$ 5,26

Revertendo a tendência de alta registrada pela manhã, o dólar comercial voltou a cair, encerrando o dia cotado a R$ 5,260 na venda (-0,15%). A baixa não foi suficiente para compensar os números de ontem, quando a moeda norte-americana valorizou 1,53% frente ao real, fechando em R$ 5,268.

Investidores passaram o dia monitorando o avanço da covid-19 pelo mundo, a imposição de regras de confinamento mais rígidas na Europa e a disputa pelas últimas cadeiras no Senado dos Estados Unidos.

Alta do petróleo no exterior faz Bolsa subir

A alta dos preços do petróleo no exterior, após a notícia de que a Arábia Saudita vai cortar em 1 milhão de barris por dia (bpd) a produção do ativo em fevereiro e março, ajudou na recuperação dos ativos brasileiros já na reta final do pregão desta terça-feira (5).

A B0lsa de Valores de São Paulo, a B3, bateu nas máximas do pregão e voltou aos 119 mil pontos, com o apoio das ações da Petrobrás, enquanto o dólar fechou em queda de 0,15%, a R$ 5,2603, após subir a R$ 5,35 na máxima. Confira outras notícias relacionadas.

