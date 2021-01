Conmebol critica suspensão ao uruguaio Cavani

Jogador é acusado de postar comentário racista em rede social

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) juntou-se às crescentes críticas contra a Federação Inglesa (FA), nesta terça-feira (5), ao condenar a suspensão de três jogos dada ao uruguaio Edinson Cavani por declaração considerada racista.

Cavani foi punido na semana passada com três jogos de suspensão e multado em 100 mil libras (cerca de US$ 136 mil) por postar uma mensagem em seu perfil no Instagram para um amigo com o termo “negrito”, classificado pela FA como racista, após vitória de seu time, o Manchester United, sobre o Southampton, em 29 de novembro.

A FA alegou que a postagem trouxe descrédito ao esporte. O atacante pediu desculpas por qualquer mal-entendido e se recusou a contestar a sanção.

“A medida disciplinar aplicada ao jogador uruguaio claramente não leva em conta as características culturais e o uso de certos termos falados no cotidiano do Uruguai”, disse a Conmebol em nota.

