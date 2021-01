Brasil tem mais de mil novas mortes em 24h por Covid19

O Brasil voltou a registrar mais de mil novas mortes causadas pela covid-19 em um intervalo de 24 horas. Em boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (5), o Ministério da Saúde confirmou que foram cadastrados 1,171 novos óbitos provocados pela doença de ontem para hoje. Desde o início da pandemia, 197.732 pessoas morreram em todo o país.

Vale ressaltar, no entanto, que os registros de mortes nos fins de semana e feriados tendem a ficar represados devido à redução das equipes nas secretarias de saúde. Com isso, os dados são inseridos nos dias subsequentes, especialmente terças e quartas-feiras.

Nas últimas 24 horas, houve 56.648 diagnósticos positivos para o novo coronavírus no Brasil. O total de infectados subiu para 7.810.400 desde o começo da pandemia. De acordo com a pasta, 6.963.407 pessoas se recuperaram da doença, com outras 649.261 em acompanhamento.

(Com informações: Uol Notícias)