Semana se inicia com previsão de chuva em MS

Com possibilidade de chuva se inicia o primeiro dia útil em Mato Grosso do Sul. Conforme meteorologia, em Campo Grande a previsão é de chuvas periódicas nesta segunda-feira (4), com temperatura entre 21ºC e 25ºC.

A estimativa é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Dourados, também chove e os termômetros podem marcar até 31ºC. Para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, são esperadas chuvas isoladas, com máxima de 27ºC.

Também chove no Pantanal e a temperatura fica agradável em Corumbá (23ºC – 25ºC).

No entanto na região do Bolsão, não deve chover em Três Lagoas, e a temperatura pode oscilar bastante, com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.