Motorista de aplicativo some após sair para trabalhar

Motorista de aplicativo, identificado como Eduardo Coimbra, sumiu na Capital após sair para trabalhar na tarde de domingo (03). O pai registrou boletim de ocorrência, nesta segunda-feira (04), e relatou que o jovem de 22 anos parou de receber mensagens e ligações.

Conforme o registro policial, Eduardo saiu por volta das 15h de domingo e realizou contato com o pai pela última vez às 22h49. O homem disse que o filho costuma voltar do trabalho para casa na madrugada do dia seguinte, próximo das 3h.

O pai ainda afirmou que chegou a contatar o 192 para tentar encontrar registros em nome do Eduardo, além de falar com amigos próximos em busca de notícias do motorista. O rapaz, que trabalha com um Renault Sandero, costuma voltar sempre para a residência depois das corridas e conforme o pai é a primeira vez que ele desaparece dessa forma.

A família informou que Eduardo não possui namorada, mas não soube dizer se ele teve qualquer desavença ou desafeto recente com terceiros.

