Com bandeira tarifária amarela, conta de luz sofre queda no valor

A conta de luz dos brasileiros ficará um pouco mais barata em janeiro, com a mudança da bandeira tarifária para amarela, conforme definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para cada 100 quilowatts- -hora (kWh) consumidos, o preço fica em R$ 1,34. Com isso, o valor fica abaixo da bandeira vermelha, estabelecida em dezembro, que era de R$ 6,2 pela mesma quantia de energia consumida.

A Aneel explica que o motivo para alterar a bandeira neste mês é a elevação na produção hidrelétrica nos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com isso, houve a queda na conta de luz, se comparada com o mês anterior.

Desde o início da pandemia, essa é a segunda vez que a agência reguladora decide acionar uma bandeira tarifária que não esteja isenta de cobrança. A decisão era de que a bandeira verde – que não tem cobrança extra – seria mantida até 31 de dezembro. No entanto, no começo do mês passado foi acionada a bandeira vermelha. A Aneel explica que a medida se fez necessária em razão da queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e da retomada do consumo.

A presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa em MS (Concen), Rosimeire Costa, lamenta a forma como foi decidido o retorno das bandeiras. “Entendemos que a informação é fundamental para que o consumidor planeje o seu orçamento. Por isso mesmo, repudiamos a forma como a reativação das bandeiras ocorreu, antes do prazo informado inicialmente pela Reguladora e com decisão de um dia para o outro”, diz.

Bandeiras

A cor verde não sofre nenhum acréscimo na tarifa. Na bandeira amarela é cobrado R$ 0,01343 para cada quilowatt-hora consumido. Já na bandeira vermelha, patamares 1 e 2, o aumento é de R$ 0,04169 e R$ 0,06243 para cada kWh, respectivamente.

(Texto: Izabela Cavalcanti)