Após ano ‘diferente’, Marcênio lista seleção e títulos para 2021

Ala sul-mato-grossense do Barcelona espera ‘volta ao normal’ dentro e fora da quadra

O ano de 2020 seria muito mais comemorado para Marcênio. Se não fosse a pandemia que somente na Espanha já vitimou pelo menos 50 mil pessoas. No Barcelona, clube que atua e teve seu contrato renovado no fim de setembro, ajudou o time a vencer quatro das cinco competições no ano passado. Porém, a preocupação com a COVID-19 ofuscou em parte as conquistas.

À reportagem, o campo-grandense de 33 anos afirma que 2020 foi um ano diferente. “A gente não conseguiu terminar todas as competições. Tivemos de terminar duas agora, no mês de dezembro. Ficamos três, quatro meses parado, porque aqui (Espanha) teve a quarentena, a gente teve de ficar dentro em casa durante três meses sem poder sair”, relembrou o ala, em entrevista por mensagens respondidas no primeiro dia de 2021.

“Para a minha carreira foi muito importante, jogamos cinco competições conseguimos ganhar quatro (entre elas a Champions League da modalidade), fiz um ano maravilhoso no Barcelona, um destaque bom no individual, isso foi muito importante. Agora, em relação ao ano, foi um ano diferente”, pontua.

Para o ano que se inicia, o sul-mato-grossense citou suas prioridades. “Eu espero que consiga conquistar a minha vaga para o Mundial de Seleções. Que eu possa voltar para a seleção brasileira”, fala o atleta. Marcênio foi convocado para amistosos do Brasil na Espanha, no mês de novembro.

O Mundial de Futsal previsto para 2020 foi adiado para este ano. A nova data confirmada pela Fifa projeta a disputa entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro na Lituânia.

Paralelamente, o jogador não esquece das metas com a camisa da equipe catalã. “E conquistar todos os títulos possíveis com o Barcelona. A gente tem competições para decidir, a partir de janeiro até junho (serão cinco). Então, é tentar conquistar o máximo de títulos no clube e voltar a seleção brasileira”, ratifica.

Sem previsão de vir ao Brasil

Dentro e fora da quadra, Marcênio endossa o pedido geral. “Eu espero o que todo mundo espera, que acabe essa pandemia. Que o mundo possa voltar ao normal, que a gente possa voltar a ter nossos momentos com a família, amigos, pessoas que a gente gosta”, falou.

Em outubro, logo depois de renovar a permanência na Espanha, o atleta havia falado sobre vir ao país. “Ainda não tenho data definida para voltar ao Brasil. Queria muito que essa situação aí do COVID fosse resolvida e que a gente pudesse passar o Natal e o Ano Novo com a família”, disse. “Estamos muito tempo longe da família, dos amigos, uma situação bem triste”, acrescentou o brasileiro, na ocasião.

O controle do novo coronavírus respinga na modalidade, como ressalta o sul-mato-grossense. “Falando da minha carreira, do meu esporte, que a gente possa voltar a ter pessoas no ginásio, a torcida, que a gente possa a voltar a ter estes momentos especiais. Hoje, está muito difícil por causa da pandemia, de tudo o que está acontecendo. Então, primeiramente, que acabe isso o quanto antes e que a gente possa a voltar a ter uma vida normal”, completou.

(Texto: Luciano Shakihama)