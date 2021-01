Alcolumbre rejeita todos pedidos de impeachment contra ministros do STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), rejeitou todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) apresentados na Casa. Ele ainda indeferiu dois pedidos em desfavor do procurador-geral da República, Augusto Aras, além de outros dois que ainda aguardavam análise com citações aos ex-procuradores-gerais, Rodrigo Janot e Raquel Dodge.

Com as rejeições de Alcolumbre, tomadas nos últimos dias de dezembro do ano passado, não há mais pedido de impeachment contra um ministro do STF ou o procurador-geral da República em tramitação no Senado, informou a assessoria da Casa.

Ao todo, foram 38 petições indeferidas, sendo que cada uma pode fazer referência a uma ou mais autoridades. Deste total, 35 continham pedidos contra ministros do Supremo.

O campeão de menções foi o ministro Alexandre de Moraes, alvo de 17 pedidos de impeachment. Há petições em que ele não é o único objeto da ação.

Em seguida, aparecem Dias Toffoli (9 menções), Gilmar Mendes (6), Marco Aurélio (5), Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello (4, cada), Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso (3, cada), Cármen Lúcia e Luiz Fux (2, cada). Dentre os autores dos pedidos estão parlamentares, advogados, ativistas políticos e demais cidadãos.

(Com informações: Uol Notícias)