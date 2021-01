Preso pede para ir ao banheiro e foge em fronteira

Na última sexta-feira (01), após pedir para ir ao banheiro, Salvador Gómez Aquino, acusado por homicídio, roubo e várias agressões conseguiu escapar da 6ª Delegacia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com site paraguaio Enfoque MS, a fuga aconteceu quando Salvador, preso desde o dia 26 de dezembro, foi retirado da cela para ir ao banheiro, por volta de meio dia.

Ele aproveitou um momento de distração dos policiais, escalou o muro e correu para a rua, na sequência entrou no pátio de uma escola e de lá seguiu para uma área de mata, de onde não foi mais visto.

Ainda de acordo com site, ele é acusado de matar Alberto Villalba Villarta, 27 anos, ocorrido no dia 20 dezembro em Pedro Juan Caballero, nas proximidades com a Linha Internacional, que faz a divisa com Ponta Porã.