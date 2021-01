Pazuello deve anunciar amanhã datas do plano de vacinação

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello deve anunciar na segunda-feira (4) as datas de vacinação para que os brasileiros recebam imunizantes contra a Covid-19, informou neste domingo (3), o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

De acordo com Paes, que se reuniu com representantes do Ministério da Saúde nos últimos dias, o município do Rio vai seguir as orientações previstas no Plano Nacional de Imunizações (PNI). Ele chegou a especular que o início da vacinação poderia ocorrer no dia 20 de janeiro, mas disse que a palavra final será do Ministério da Saúde. “O que ele anunciar vai ser o que a cidade do Rio de Janeiro e todos os lugares do Brasil vão fazer”, afirmou o prefeito.

No final do ano passado, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 poderia começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, mas condicionou a data à necessidade de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso dos antígenos. Até agora não houve nenhum pedido de uso emergencial de vacinas junto ao órgão regulador.

(Com informações: VEJA)