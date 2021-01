Neymar tira moldes para a calçada da fama do Maracanã

O atacante Neymar ficará marcado eternamente na Calçada da Fama do Maracanã. No último sábado, vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, o jogador publicou em suas redes sociais o processo em que marcou seus pés em um molde antes de viajar para a França e se apresentar ao Paris Saint-Germain.

A estrela do PSG se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro e com Leandro Alves, secretário de Esportes do Rio de Janeiro. Nas redes, o camisa 10 afirmou estar “muito feliz e orgulhoso” por fazer parte da história do futebol. No encontro, apenas os profissionais que moldaram os pés do craque estavam usando máscara.

”Muito feliz e orgulhoso de poder fazer da história do futebol e me juntar ao lado de tantos craques que deixaram seus pés marcados no Maracanã” escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira em mensagem no Instagram.

Neymar se junta a diversos craques do futebol mundial, como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo e Marta que possuem seus pés cravados no mítico estádio brasileiro. Neste momento, o atleta tenta estar apto para o duelo diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira.

(Com informações: Lance!)