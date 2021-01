Datafolha: 73% dizem apoiar voto em urna eletrônica

Mediante pesquisa, divulgada neste domingo (03) pelo Datafolha, mostra que 73% aprovam o sistema de voto em urna eletrônica. Sendo que 23% opinaram pelo voto em papel, abandonado nos anos 1990, outros 4% responderam não saber.

A pesquisa foi realizada de 8 a 10 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e Estados do país, por telefone, com ligações para aparelhos celulares (usados por 90% da população). A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Do total de entrevistados, 69% disseram que confiam muito ou um pouco no sistema de urnas informatizadas. Outros 29% responderam que não confiam.

O percentual é parecido com pesquisa PoderData realizada em novembro. O estudo indica que 28% da população acha que a contagem de votos no Brasil nã é segura. Outros 64% têm confiança no processo, e 8% não souberam responder.

A urna eletrônica passou a ser adotada gradualmente em 1996. O questionamento de que elas são fraudadas são feitos em todos os períodos eleitorais.

O presidente Jair Bolsonaro é um dos maiores expoentes da tese de que há irregularidades. Ele nunca apresentou provas, mas pede a volta do voto impresso junto ao atual sistema para uma possível “autoria extra” da votação.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem realizado campanhas de esclarecimento reafirmando que a tecnologia é confiável. Nas últimas eleições, uma série de vídeos com supostas fraudes foi bastante difundidas nas redes sociais

Em todo o mundo, 32 países já utilizam sistemas eletrônicos para captação e apuração de votos. Na lista estão Suíça, Canadá, e Austrália, além de alguns Estados norte-americanos, segundo dados do IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance).

(Com informações: Poder360)