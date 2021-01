Advogado é executado a tiros em Pedro Juan Caballero

O advogado e comerciante identificado como Arlindo Icassati Duarte de 43 anos, foi assassinado ontem (2) no interior da Comercial Orejano no bairro San Neuman na periferia de Pedro Juan Caballero.

Segundo o site Porã News, testemunhas disseram que os pistoleiros chegaram de carro entraram no local de armas nas mãos e dispararam diversas vezes contra Arlindo que foi atingido na cabeça e no tórax e caiu. Os assassinos ainda efetuaram mais tiros contra a vítima que chegou a ser levada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero onde já chegou morto.

No momento da ação, as pessoa que estavam no local pensaram que se tratava de um assalto, mas de acordo com as primeiras informações nenhum valor em dinheiro foi levado o que leva a polícia a acreditar em mais uma crime de execução na fronteira.