Acordos trabalhistas na pandemia foram feitos por 11 mil empresas de MS

Em 2020, ano em que começou a pandemia do novo coronavírus, 11 mil empresas optaram por fazer acordos trabalhistas em Mato Grosso do Sul, totalizando 113,4 mil acordos. Com isso, 66,5 mil pessoas foram impactadas. Os dados foram repassados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Cerca de 51,9 mil contratos foram suspensos por período determinado; 21,4 mil tiveram redução de 70% do salário e na jornada de trabalho.

Os números mostram que 23,4 mil tiveram redução de 50% e outros 14,9 mil de 25%. Apenas 1,499 mil contratos foram alterados para jornada intermitente. Durante o ano passado, o setor de serviços foi o que mais fez acordos trabalhistas (65,1 mil), com a atividade econômica sendo a mais impactada. O comércio foi o segundo com 24,3 mil acordos alterados e a indústria (terceira), com 21,2 mil.

Os meses de maior volume de acordos foram abril e maio. As empresas que adotaram a redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos tiveram de encerrar os acordos no dia 31 de dezembro.

(Texto: Izabela Cavalcanti)