Morre homem atingido por caixas d’água que desabaram em condomínio

A tragédia aconteceu em Cariacica, Espírito Santo

Um técnico que foi atingido durante o desabamento de duas caixas d’água, na última quarta-feira (30), no condomínio Residencial São Roque, em Cariacica, região metropolitana do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta, 31.

O homem foi socorrido no dia do acidente por bombeiros que subiram no topo de um dos prédios para realizar seu resgate. Ele estava com ferimentos na perna e na cabeça, além de estar inconsciente, e foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ficou internado.

Uma das torres da caixa-d’água de 15 metros de altura atingiu o teto e o quinto andar de um dos prédios do condomínio.

Um vídeo feito pelos moradores mostra o momento em que uma das caixas d’água desaba. “Foi verificado que a laje do 5º andar do último pavimento está prestes a ceder. Ao todo, foram evacuados 14 blocos do condomínio”, informou o Corpo de Bombeiros.

O condomínio do Minha Casa, Minha Vida havia sido inaugurado há duas semanas. A Defesa Civil Municipal deve avaliar a estrutura dos imóveis. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o local possui alvará de incêndio e pânico em dia.

Com informações da Istoé