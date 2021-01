Exclusiva! Com o novo vereador Tiago Vargas

Como o vereador mais bem votado de Campo Grande em 2020, com 6.202 votos, Tiago Henrique Vargas (PSD), 32, é uma das apostas da população para trazer progresso e representar a cidade na Câmara Municipal. Entre os mais novos parlamentares municipais, o ex-investigador da Polícia Civil concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal O Estado Online antes de tomar posse do cargo em 2021 nesta sexta-feira (1).

O Estado Online: Sua postura crítica cativou as pessoas a votarem em você?

Tiago Vargas: O que fez a população comprar a minha ideia e acreditarem em mim, foi eu falar a verdade. A população demonstrou, através das urnas, que cansou dos mesmos. Então você pega uma pessoa nova como eu, que foi injustiçada pela administração pública e que vem contra um sistema, e a resposta das ruas de não quererem o modelo ultrapassado na política foi imediata.

Sai candidato a Vereador para Campo Grande numa campanha muito humilde feita com minha mãe. Todos os dias íamos aos semáforos com banner’s, entregando panfletos e levando as propostas que eu tenho em mente para a população. Uma campanha simples mas com muita verdade.

O Estado Online: Como foi a sua trajetória até chegar aqui?

Tiago Vargas: Sou morador do bairro Los Angeles há 32 anos, filho de empregada doméstica, a dona Mercedes, e oriundo da escola pública da rede municipal e estadual de ensino. Sempre quis ingressar na carreira pública e ajudar a população de alguma forma.

Por eu ter nascido numa região muito humilde, uma das regiões mais carentes da Capital, sempre critiquei a atuação do poder público municipal e estadual, porque eu acredito que precisávamos sermos notados com melhores olhares.

Em 2013, eu passei num concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e no mesmo ano ingressei na instituição. Minha primeira locação foi na cidade de Pedro Gomes, interior do Estado e após eu ‘’cair do telhado’’ numa perseguição política, fui transferido para a 4ª Delegacia de Campo Grande região da Moreninhas.

O Estado Online: Como você pretende contribuir para o desenvolvimento de Campo Grande?

Tiago Vargas: Eu defendi quatro bandeiras durante a minha campanha. A principal delas é a educação. Eu tenho um projeto de lei, que vamos estar buscando parcerias com a iniciativa pública e privada, que é o CPP (Cursinho Preparatório Popular).

Temos hoje em dia, cursinhos preparatórios para vestibulares de forma totalmente gratuita, mas voltado apenas para vestibulares. Porém, não temos cursos acessíveis para pessoas que querem ingressar na carreira pública a partir de um concurso público.

O CPP seria destinado para todas as pessoas que não tenham condições financeiras de pagar um cursinho privado. E quando você leva essa ideia lá para os bairros afastados do centro de Campo Grande, você está dando a possibilidade das pessoas se prepararem adequadamente. Com certeza estarei incrementando esse projeto de lei aqui na Capital.

Também uma das minhas principais bandeiras é o combate à corrupção. É um pensamento que me levou à ingressar na política. Muita gente me pergunta, ‘’Tiago, como você vai combater a corrupção como Vereador de Campo Grande?’’Através da fiscalização rígida, fiscalizando minuciosamente cada vírgula dos contratos.

Outro setor importante é a segurança pública. Sou ex-investigador da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e eu quero trabalhar, juntamente com o executivo, para que possamos estar fortalecendo mais ainda os nossos guardas municipais. Vou estar entrando em contato com o prefeito para aumentar o número de vagas, nós precisamos colocar mais guardas na rua, bem treinados e armados, com viaturas e equipamentos de qualidade.

Por fim, acho necessário o comprometimento com a saúde pública, eu quero ser um ‘’braço’’, uma pessoa que vai estar buscando parcerias com o executivo, buscando alternativas para melhorar a saúde pública de Campo Grande. Algumas regiões que podemos colocar mais unidades 24 horas. Nós até temos bastante UBS (Unidade Básica de Saúde), mas que funcionam apenas em determinado horário.

O Estado Online: Quais os principais desafios que acredita enfrentar?

Tiago Vargas: Nós estamos vivenciando uma das maiores crises mundiais do século 21, e nos anos seguintes estaremos com sequelas da pandemia. Estarei com meus amigos parlamentares de Campo Grande, juntamente com o executivo, buscando alternativas para a nossa cidade. Não será fácil, mas também não será impossível.

Nós Precisamos ajudar as pessoas que querem continuar nos seus trabalhos, precisamos abrir alternativas para os empresários da Capital. Como parlamentar, eu sei que a minha responsabilidade será muito grande, mas estarei buscando a ajuda dos vereadores eleitos por campo grande e também do executivo municipal.

Quero agradecer as pessoas que votaram em mim, foram 6.202 votos. A sensação de ser o mais votado de Campo Grande é muito boa, mas a responsabilidade aumenta muito. Todas as pessoas que depositaram seu voto de confiança em mim, elas podem ter certeza que o vereador Tiago Vargas estará trabalhando muito.