Abertos lances de leilão da SAD, com 144 lotes de veículos e sucatas

Já estão abertos os lances para o leilão eletrônico de 144 lotes de veículos e sucatas, organizado pela SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização). Com valor comercial e a possibilidade de reutilização de peças e conjuntos de peças, o leilão acontece no dia 12 de janeiro às 14h, porém os lances já podem ser oferecidos no site da leiloeira, através do link www.reginaaudeleiloes.com.br.

Ao todo são 144 lotes, sendo 87 carros, 56 motos e um lote com quatro sucatas. Entre os lotes, o menor avaliado é uma Yamaha/TDM 225 no valor de R$ 500,00 (lote 51). Já o melhor avaliado corresponde a um GM/S10 2.8 D no valor de R$ 6.000,00 (lote 77).

As visitações estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h30 às 16h, com exceção de feriados. No dia do leilão, a visitação é proibida. O Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/Supat/SAD está localizado na Rua Paracatu, s/n, esquina com a Rua Jaboatão no Bairro Silvia Regina.

